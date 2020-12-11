Sanayide dönüşüm hızlanacak

Törene videokonferans yöntemiyle katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dijital dönüşümün öneminin arttığına işaret etti. Varank, “İçinde yaşadığımız bu süreç, ülkelere pek çok risk ve fırsatı aynı anda getiriyor. Ülkeler kendilerine uygun yol haritalarını belirliyor ve iç dinamiklerine uygun yeni refleksler geliştiriyor. Pek çok ülkenin salgınla birlikte gündemine aldığı, yerlilik, millilik, teknolojik dönüşüm kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MESS ve Dünya Ekonomi Forumu iş birliğiyle kurulan merkezin dünyadaki 9, Avrupa’daki 2 merkezden biri olduğuna dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı: “Burada, kamu, özel sektör, üniversite ve STK iş birliğiyle başta sanayimiz olmak üzere dijital dönüşümü hızlandıracak politikalar ve projeler geliştireceğiz. Dünyadaki eğilimleri ilk elden takip ederek, önde gelen akademisyen, girişimci ve teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlantı kuracağız. Merkezimiz hem Türkiye özelinde projeler tasarlayacak hem de yapacağı pilot uygulamalarla kamuya mevzuat önerilerinde bulunacak.”

Türkiye hedeflerine çok daha yakın

Geliştirilen Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemi, niteliği güçlendirilen insan kaynağı ve açılışı yapılan merkezlerle Türkiye’nin hedeflerine çok yakın olduğunu vurgulayan Varank, “Türkiye’yi 4’üncü Sanayi Devrimi’nin trendlerini belirleyen ülkelerden biri yapmakta kararlıyız. Çığır açıcı teknolojiler ve sanayinin dijital dönüşümünde Türkiye’yi marka ülke yapacak olan merkezimizin, ülkemize, milletimize, Türk sanayicisine, uluslararası ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab da Dünya Ekonomik Forumu vasıtasıyla Türkiye ile uzun süreli çok iyi ilişkiler sürdürüldüğünü belirterek, “Bu merkezin kurulması benim de hayallerimden biriydi. Nihayet bunu hayata geçirdik” diye konuştu. Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez, 4’üncü Sanayi Devrimi’ni doğru yöneten ülkelerin diğerlerinden çok daha hızlı ilerleme sağlayacağını dile getirdi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da “Dijital dönüşümün küresel bilgi zincirinde, trenin vagonlarından biri değil, sürecin lokomotifi oluyoruz” ifadesini kullandı.