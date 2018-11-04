Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden 200 bin kişiye iş çıkacak

Ekonomi Servisi

Hükümet sanayiciler için yeni bir pakete çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın üreticiler ile girişimciler için açıkladığı 16 maddelik teşvik ve önlem paketi organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsislerinin önünü açıyor. Paketin yürürlüğe girmesi ile 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Ayrıca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde de bedelsiz arsa uygulamasına devam edilecek. Öte yandan 2. ve 3. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları da artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2. kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3. kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı. OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı şekilde kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeyle üretim ve istihdamın etkin biçimde artırılması bekleniyor. Bu çerçevede hali hazırda OSB’lerdeki boş parselin tamamının tahsis edilip yatırım yapılması halinde yaklaşık 200 bin kişilik ilave istihdam sağlanması mümkün olacak. Tahsiste gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre belirlenecek.

Tahsis için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, belli sayıda çalışan istihdam taahhüt etmesi gerekecek.