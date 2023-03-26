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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verdi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verdi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 09:20:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, şubat ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 861 milyon 159 bin 568 lira olan ve 1465 kişiye istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 962 milyon 160 bin 423 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 279 oldu.
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