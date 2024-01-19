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Gündem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam
Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam

Yeniakit Publisher
2024-01-19 11:33:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın SpaceX'e ait uzay aracıyla Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasına verdiği tepki, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Yolculuğu yerinde takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ilk tepkisi sosyal medyayı salladı. Kacır, oldukça heyecanlı bir şekilde, "Vuhhh, gitti adam" dedi.

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