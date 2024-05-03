Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Huawei heyetini kabul etti

Jim Lu, toplantının açılışında, Türkiye'nin açık, şeffaf ve adil iş ortamını, Huawei'ye olan güvenini ve olumlu bakışı için teşekkürlerini iletti. Lu, Huawei'in ‘Türkiye'de, Türkiye İçin’ taahhüdünü ve bilişim yeteneklerinin gelişimi gibi topluma katkıda bulunacak projelere devam edeceklerini yineledi. Lu, Türkiye'de düzenlenen ICT Competition Ödül Töreni'nde beş Türk takımının ödül aldığını belirtti. Lu ayrıca, Huawei’in, 22 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, şirketin Çinli şirketler ile Türkiye arasında bir köprü olmaya istekli olduğunu, Çinli şirketlere yatırım tavsiyeleri sunduğunu söyledi. Lu, Huawei'in yerel iş ortaklarıyla ultra hızlı şarj istasyonları konusundaki işbirliklerinin, Türkiye'de hayata geçirildiğini de söyledi.

Huawei Türkiye CEO’su Kaya Shi, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki gelişimine değindi ve Bakan Kacır’a, invertörlerde yerel ortaklık ve yerel bulut veri merkezi de dahil olmak üzere Huawei Türkiye'nin en güncel teknolojik katkıları hakkında bilgi verdi. Petal Harita sistemi ve uygulama geliştirici ekosistemi de dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüketici sektöründeki Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Shi "Huawei, Türkiye'nin bilişim alanındaki gelişimine katkıda bulunmaktan onur duyuyor ve Türkiye'nin gelecekteki yüzüncü yıllarına da katkıda bulunmayı umuyor” dedi.

Bakan Kacır, Huawei'in ‘Türkiye'de, Türkiye İçin’ stratejisini ve Huawei'in bilişim yeteneklerinin gelişimine yaptığı katkıları takdir ettiğini ifade etti. Bakan Kacır, Huawei'in bulut veri merkezinin yerel işletmelere ve ekosisteme değer kattığını ifade etti. Kacır, Huawei'in tüketici sektöründeki ilerlemesi hakkında da bilgi aldı ve Çin pazarında iş geliştirmenin kolaylaştırılması için Türk oyun ve uygulama yazılımlarının, Huawei AppGallery'e entegre edilmesini de önerdi. Bakan Kacır ayrıca, şirketin Ar-Ge yatırımları ve katkıları için teşekkür etti ve Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirtti.