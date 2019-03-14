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Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı

Sanayi üretimi 2019 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:07
Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı

Sanayi üretimi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.



Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:07
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