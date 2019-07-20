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"Sanayi kenti"nde günde 1561 araç üretildi

Sanayi kenti Kocaeli'de yılın ilk 6 aylık döneminde günde ortalama 1561 araç üretildi- Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
"Sanayi kenti"nde günde 1561 araç üretildi

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli'de kurulu otomotiv tesislerinde, ocak-haziran döneminde günde ortalama 1561 taşıt üretim bandından indirildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında Kocaeli'de 108 bin 346 otomobil, 143 bin 877 kamyonet, 27 bin 851 minibüs, 525 midibüs, 326 küçük kamyon ve 183 otobüs olmak üzere 281 bin 108 araç üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1561 araç üretilmiş oldu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk gelen 252 bin 126'sı ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

- Ford Otosan'ın ihracatı arttı

Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, yılın ilk 6 aylık periyodunda Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 13 bin 347 otomobil, 143 bin 464 kamyonet, 27 bin 851 minibüs olmak üzere toplam 184 bin 662 adetlik üretim gerçekleştirdi.

İnönü fabrikasında banttan indirilen 2 bin 4 kamyonla toplam üretimi 186 bin 666 olan şirketin söz konusu dönemdeki toplam ihracatı da geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 1,4'lük artışla 167 bin 324'e ulaştı. İhraç edilen araçların 166 bin 346'sını Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modelleri oluşturdu.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin üretim kapasiteli fabrikasında ürettiği binek tipindeki i10 ve i20 modellerini başta Batı Avrupa olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai Assan, ocak-haziran döneminde 83 bin 750 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 97'sine denk gelen 81 bin 314'ünü ihraç etti.

Gebze'deki fabrikasında söz konusu dönemde 11 bin 249 adet otomobili banttan indiren Honda Türkiye'nin ihracatı 3 bin 611 adet olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında bin 447 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da araçların 855'ini yurt dışına gönderdi.

- Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2019'un ilk 6 aylık döneminde 242 bin 362 adet ticari araç üretilirken, bunların 215 bin 722'si ihraç edildi.

Kocaeli, ocak-haziran döneminde 172 bin 762 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 71'ini, 154 bin 734 adetle de toplam ihracatın yüzde 72'sini tek başına gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Üretimİhracat
Ford Otosan184.662166.346
Hyundai Assan83.75081.314
Honda Türkiye11.2493.611
Anadolu Isuzu1.447855
Toplam281.108252.126

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
  1. İhracat
  2. Kocaeli
  3. OSD
  4. otomotiv

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