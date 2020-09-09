"Sanatsal Maskeler" projesiyle sanat eserleri maskelere basıldı

İSTANBUL (AA) - Sanat Seninle Derneği'nin Inoliva İlaç'la birlikte genç sanatçıları desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Çinkopast "Sanatsal Maskeler" projesinin sergisi açıldı.

Skyland Maslak İstanbul'daki serginin açılışında konuşan Inoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, projeyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki genç sanatçıları desteklemenin önemine işaret eden Dölenmen, "Biz de Sanat Seninle Derneğiyle bir ortak proje geliştirdik. Bu dernek içerisindeki birbirinden kıymetli dört tane farklı sanatçımızın sanat eserlerini maskelerimizin üzerine bastık. Böylece artık herkes bütün maskeler üzerinde birer sanat eseri taşıyor. Sanat vazgeçilmez bir şey hayatımızda. Destek olmak da çok gurur verici. Çinkopast Pastil bizi korurken biz de destek olarak sanatı ve sanatçıyı korumalıyız." dedi.

Sanat Seninle Derneği Başkanı Özge Günaydın da sanatçıların eserlerini maskelerin üzerine basıp tüketiciye hediye ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnoliva İlaç'la birlikte Çinkopast projesinde dört sanatçımızın beşer eserinin telifini ve kendisini satın alarak inoliva koleksiyonuna koyduk. Sanatçılarımızın eserlerini maskelerin üzerine bastık ve tüketiciye hediye ediyoruz. Böylece pandemi döneminde artık vazgeçilmez bir aksesuar haline gelen maskeleri de aslında şıklaştırmış olduk. Her şeyden önemlisi dört genç sanatçıya pandemi döneminde biliyorsunuz sanat en zor tüketilen şey, onlara destek olarak aslında sanat yolculuklarında onlara önemli bir katkı sağlamış olduk. Eserler bu proje için özel olarak yapıldı. Sergi bir ay süreyle burada olacak. "

Sanat Seninle Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve serginin küratörü Denizhan Özer ise projeyle birlikte sanatla sağlığın iç içe geçtiğini vurgulayarak, "İnoliva bir gıda takviyesi ürünü geliştirdi. Bu gıda takviyesi aslında bizim vücudumuzda bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapılan bir ürün. Sanat da aynı şekilde bizim ruhumuzu güçlendirmek için yapılan bir olgu. O yüzden de sanatla bir şekilde sağlığı iç içe geçirmiş olduk. Bu projeyle sanatı sadece galerilerde müzelerde ya da evlerde duvarlara asılan bir yapıt olmaktan çıkarıp her yerde insanların gözünün önüne getirip hayatın içine sokarak buralara taşımış olduk. Projenin halka inmesini ve insanlara dağılmasını da biz önemsiyoruz." dedi.

Proje için Eda Çığırlı, Mehmet Ali Yıldız, Joel Menemşe, Mehmet Yıldırım'ın eserleri, firmanın yeni piyasaya çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel üretilen maskelerde kullanıldı.



