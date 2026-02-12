Sanatla Direniş Hafızası! Zeytinburnu’ndan 15 Temmuz’un 10. Yılına Anlamlı Yarışma

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yılında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Toplumsal hafızayı sanatın estetik diliyle geleceğe taşımayı amaçlayan “Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması” için düzenlenen basın toplantısı, 12 Şubat Perşembe günü Kazlıçeşme Sanat’ta gerçekleştirildi. Programda, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması adına sanatın birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

AMACIMIZ DARBE GİRİŞİMİNİ TOPLUMSAL HAFIZA HALİNE GETİRMEK

Belediyecilik anlayışlarının sadece fiziksel yapılarla sınırlı olmadığını vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Kısa film senaryo yarışmamızı başlatıyoruz. Bilindiği üzere Zeytinburnu Belediyesi, kültür çalışmaları alanında öncü bir belediyedir. Hamdolsun, burada çeyrek asırlık bir birikime sahibiz. 2000’li yılların başından itibaren çok güzel çalışmalara imza attık. 15 Temmuz’dan bu yana da her yıl çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Onuncu yıl vesilesiyle de anlamlı bir başlangıç yapmak istedik. Hepimizin bildiği gibi, büyük toplumsal olayların kalıcı bir hafızaya dönüşmesinin yolu, onların sanatsal araçlarla ifade edilmesinden geçer. Dünyada bunun pek çok örneği vardır. Bu tür olayların gelecek nesillere güçlü ve diri bir şekilde aktarılabilmesi, sanatçılar tarafından sanatsal bir dille işlenmesiyle mümkündür. Biz de geçmişten devraldığımız birikimle bunun önemini biliyoruz. Bu doğrultuda, Zeytinburnu Belediyesi olarak hem sinema sanatına destek vermek hem de 15 Temmuz’daki destansı direnişin sanat diliyle ifade edilmesine katkı sunmak amacıyla bir kısa film senaryo yarışması başlatıyoruz. Yarışmada dereceye giren senaryolar ödüllendirilecek. Ancak bu çalışma yalnızca bir ödül organizasyonu değildir. Birinci seçilen senaryoya aynı zamanda çekim desteği de sağlayacağız.

İnşallah 2027 yılında bu yıl birinci seçilecek senaryoyu film olarak izleme imkânı bulacağız. Bir kez daha ifade etmek isterim ki 15 Temmuz, bu toprakların gördüğü en büyük sivil direniştir. Bunun hafızalarda canlı ve diri bir biçimde yer almasının yolu, sanatın imkânlarıyla ifade edilmesinden geçmektedir. Bu vesileyle jüri başkanımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi için ayrıca teşekkür ederim. Bu yarışmayla gençleri de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Gençlerin hayal gücüyle, on yılını geride bıraktığımız bu büyük direnişin sanatsal ifadelerle güçlü bir hafızaya dönüşeceğine inanıyoruz. Bu projeyi birlikte kurguladığımız kadim dostumuz Faysal Soysal’ın büyük katkısı oldu. Yıldız Ramazanoğlu Hanım ve Gönül Hanım da sinema dünyasının yakından tanıdığı kıymetli isimler olarak jüri üyelerimiz arasında yer alıyor. Gelen senaryolar, seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve inşallah ortaya nitelikli ve kalıcı eserler çıkacaktır” ifadelerini kullandı

Toplantıyı Akit Gazetesi'nden Sebahattin Ayan takip etti.

15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN ONUR GÜNÜDÜR

Başkan Arısoy yarışmanın "Direniş ve Adalet" temasıyla kurgulandığının altını çizerek, "15 Temmuz milletimizin onur günüdür; sinema ise bu onurun en güzel aynası olacak” dedi. Arısoy, “Bir şehri imar ederken o şehrin ruhunu, geçmişini, sosyal ve kültürel birikimini zenginleştirmeyi ihmal ederseniz, yaptığınız sadece taştan ve betondan ibaret kalır. Şehir dediğimiz; ortak acılarla, ortak sevinçlerle, birlikte yaşayarak bizim olur. Memleketin dört bir yanından gelen insanlar burada buluşur, biz olur. Zeytinburnu bizim evimizdir. Her rengiyle, her sesiyle, binbir güzelliğiyle bir arada yaşarız burada. Daha iyi olsun diye çalışırız, koruruz, kollarız birbirimizi. Güzel vatanımızın en güzel köşesi biliriz. Al bayrağın gölgesindeyiz deriz, şükrederiz, çok severiz. Bu duygu ve düşüncelerimiz elbette Türkiye’miz için de aynıdır.

Bu minvalde; 15 Temmuz’u unutmak bizim için imkânsızdır. Çünkü o gece, içinde bir ateşle, sevdiğini korumak hissiyle, göğsünü siper ederek sokaklara çıkan bu aziz milletin bir parçasıyız. Bir kutlu direnişti o gece. Vatan borcuydu. Şehitlerimiz, Gazilerimiz, isimsiz kahramanlar, koca bir millet tarafından ödendi. Böyle tarihî, böyle büyük bir olayın hakkıyla anılması, anlaşılması icap eder şüphesiz. Toplumsal hafızayı sanatın zarif ama güçlü diliyle geleceğe mühürlememiz gerekir. Çünkü hafızayı diri tutmak, adaletin bir şartıdır” şeklinde konuştu.

REKOR ÖDÜL VE DEV YAPIM DESTEĞİ

Öte yandan Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Direniş ve Adalet Kısa Film Yarışması”, Türkiye’de benzerleri arasında sunduğu yüksek ödül miktarı ve yapım desteğiyle dikkat çekiyor. Kısa film dünyasına önemli bir katkı sunmayı hedefleyen yarışmada, dereceye giren senaryo sahiplerine toplamda yüz binlerce liralık ödül ve destek verilecek.

Yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü takdim edilecek. Ayrıca birinci seçilen senaryonun sahibine, filmini hayata geçirebilmesi için 500 bin TL değerinde film yapım desteği sağlanacak.

Kazanan proje, Balkon Film danışmanlığında çekilecek ve tamamlanan film, 15 Temmuz 2027 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

BAŞVURU TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm senaryo yazarları katılabilecek. Katılımcılar, 15 sayfayı aşmayan özgün senaryolarını dijital ortamda ileterek başvuruda bulunabilecek.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 olarak belirlenirken, ön eleme sonuçları 15 Haziran 2026’da açıklanacak. Büyük ödül töreni ise 15 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular [email protected] adresi üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye www.zeytinburnu.istanbul adresinden ulaşılabileceği bildirildi. Ayrıca 444 19 84 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek.