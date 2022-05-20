Sanatçılardan CHP'li İBB'nin Apolas Lermi konserine tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 19 Mayıs dolayısıyla düzenlediği konserde, yurt dışındaki bir etkinlikte dile getirilen sözde soykırım iddialarıyla gündeme gelen Apolas Lermi'nin sahne alması, sosyal medyada sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

İBB'nin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında dün Güngören'de halka açık gerçekleştirilen konserde, asıl adı "Abdurrahman Lermi" olan müzisyen Apolas Lermi'nin sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarda, bir konser sırasında sahneye çıktığı diğer sanatçı tarafından sözde soykırım ifadelerinde bulunulduğu ve Lermi'nin bu duruma tepki göstermeyip onayladığı, Pontus bayrağı önünde şarkılar söylediği ve Türkiye aleyhine açıklamaları olduğu gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.

"En hafif tabiriyle terbiyesizlik"

Duruma tepki gösteren müzisyenlerden Umut Mürare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'nin, Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta Güngören'de konser verdirmesini eleştirdi.

​​​​​​​Lermi'nin geçmişte Pontus bayrağı önünde şarkı söylediğini ve Pontus geleneğini yaşatmaya çalıştığını bir röportajında açıkça belirttiğini ifade eden Mürare, Lermi'nin ayrıca 19 Mayıs 1919'un da soykırım olduğunu iddia ettiğini kaydetti.

Böyle bir kişinin konser vermesinin yanlış olduğunu vurgulayan Mürare, "Aynı sahneyi paylaştığı bir konser sırasında başka bir Yunanistanlı müzisyen, Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunuyor ve soykırım iddiasını dillendiriyor. Apolas Lermi ise buna karşı çıkmıyor ve bu durumu onaylıyor. Şimdi böyle bir kişiye konser verdirmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Vatansever bir müzisyen olarak, bu duruma sosyal medya hesabımda da tepki gösterdim. İBB'nin ne yaptığını anlayamıyoruz." dedi.

İBB'nin sosyal medyada, ''başka sanatçı çağırdıkları'' gibi bir algı operasyonu yaptığını ifade eden Mürare, İBB'nin halkın parasını bu yolla çarçur ettiğini söyledi.

Davut Güloğlu: Bizim geçmişimizde utanılacak bir olay yoktur

Sanatçı Davut Güloğlu da Türkiye devletinin, milletinin geçmişinde olmayan olayları olmuş gibi gösteren sanatçılara karşı kendi hassasiyetlerini her zaman dile getireceğini söyledi.

Tüm vatandaşların ve sanatçıların, istediklari görüşü dile getirmeleri bakımından ifade özgürlüğünü savunduğunu belirten Güloğlu, özgürlük alanının bir başkasının değerlerine hakaret ve iftira içermemesi gerektiğini belirtti.

Güloğlu, Apolas Lermi’nin sanatını icra etmesi bakımından özgür olduğunu ancak milletin tarihine hakaret edip milli bayramlarda boy göstermesini uygun bulmadığını söyledi.

İBB'nin de Apolas Lermi’yi davet ederekbu değerleri gözetmekte dikkatli olmadığını ve hata yaptığını belirten Güloğlu, "Bizim geçmişimizde utanılacak bir olay yoktur. Bizim dedelerimizden, atalarımızdan çok gurur duyacağımız bir geçmişimiz var. Şükürler olsun öyle bir neslin çocuklarıyız biz." dedi.

19 Mayıs'ta gençlik şölenine davet edilen bir kişinin kim olduğunun ve tarihle, değerlerle alakalı ifadelerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Güloğlu, "Çünkü 19 Mayıs milli bir bayramdır. Şehadet ve fedakarlıklarla kurulmuş bir ülkenin bayramıdır. Bu bayramda, gençlere örnek olmak gerekir ama işi gençleri ötekileştirme gibi bir noktaya getiriyorlar. Bu noktada, belediye duyarlı olmasa bile halkımız daha duyarlıdır. Gerektiği yerde tepkisini gösterir. Bu konserin bilinçli olarak yapıldığını düşünmek istemiyorum ve tüm belediyelerimizin de bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum." dedi.

Sanatçıların ayrımcı değil birleştirici ve bütünleştirici olması gerektiğini anlatan Güloğlu, Türkiye'de sanatçıların vatan, bayrak ve millet için çalışması gerektiğini vurguladı.

Siyasetçi ve gazetecilerden İmamoğlu'na tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından, "İmamoğlu, 19 Mayıs’ta '19 Mayıs Pontus soykırımıdır' iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra 'Atatürk ile konuşmak isterdim.' diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?" paylaşımıyla tepki göstermişti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Apolas Lermi'nin konserden video paylaştığı gönderiyi alıntılayarak, "Türklerin bağımsızlık ateşini yaktığı, Yunanların da soykırım dediği 19 Mayıs 1919'un soykırım olduğunu iddia eden Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta konser verdiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine gelsin." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı tepkisini, "Atatürk'müş! Hadi oradan. Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da başlattığı yürüyüşü 'soykırım' olarak adlandıran, Türk düşmanı Yunanlı Apolas Lermi'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesinde konser verdir. Hem de 19 Mayıs'ta! Atatürk de! Hadi oradan..." sözleriyle dile getirdi.

Diriliş Postası yazarı Murat Özer sosyal medyadan, "19 Mayıs'ın yıl dönümünde Pontusçu Apolas Lermi'ye İstanbul'da konser verdirmek de nedir? Canan'ın 'Türkler soykırımcı' sözünü hazmedenler bunu da kabul eder diyor galiba Bay Ekrem? Fakat bu işler tırıs gelip, vırıs gitmez." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, tepki gösterdiği paylaşımında, "Apolas Lermi denilen, sanatı Pontus seviciliğine maske yapmış kişi, İBB tarafından hangi amaçla sahneye çıkarılıyor? Bu milletin serveti Pontusçulara peşkeş mi çekiliyor? İBB bu rezaleti durdur. Pontusçunun 19 Mayıs gibi bir günde sahne alması kabul edilemez." yorumunda bulundu.