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Ekonomi Sanatçılara 1000 TL destek başvurusu
Ekonomi

Sanatçılara 1000 TL destek başvurusu

Müzisyenlere 1000 TL destek ne zaman? | Koronavirüs salgınından pek çok sektör olumsuz etkilendi. Sanatçılar da salgın sebebiyle maddi güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ihtiyaç sahibi sanatçılara destek verileceğini duyurdu. Peki, 1000TL yardım başvurusu nasıl yapılacak? | Kimler 1000 TL yardım alacak? | Sanatçılar ne zaman 1000 TL yardım alacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:11:00 -
Sanatçılara 1000 TL destek başvurusu

1000 TL sanatçılara destek | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirtti. Peki, 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılacak?

Sanatçılara 1000 TL destek başvurusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, sanatçılara 1000’er lira destek verileceğini ve başvuruların 11 Aralık’ta alınacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek. Ocak ayı itibariyle de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

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