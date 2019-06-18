0553 313 94 23

Sanatçı Kenan Demir 15. kişisel resim sergisini Akçaabat’ta açtı

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen Kenan Demir’in 15.

18 Haziran 2019 Salı 13:06
Sanatçı Kenan Demir 15. kişisel resim sergisini Akçaabat’ta açtı

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen Kenan Demir’in 15. kişisel resim sergisi, Akçaabat Belediyesi’ne ait Resim ve Fotoğraf Müzesi’nde görücüye çıktı.


28 Haziran 2019 Cuma gününe kadar açık kalacak olan sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Sergi açılışına; Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimen ve Prof. Dr. Hasan Karal, Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Kayhan Kurtuldu, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, Akçaabat Belediyesi birim müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.


Sergi açılışında konuşan sanatçı Kenan Demir "Akçaabat’ta sergi açmaktan dolayı mutlu olduğumu ve 28 Haziran tarihine kadar açık kalacak sergiye herkesi bekliyorum. Sanata ve sanatçıya destekleri büyük olan Akçaabat Belediyemize, sergimin açılmasında emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:06
  1. sergi
  2. sanat
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stratejik plan içinSTK’lar görüş bildirdi
    1. Stratejik plan içinSTK’lar görüş..
    2. "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su..
    3. Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki..
    4. Genç şampiyonlar ödüllendirildi
    5. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    6. "Yargının 'pardon' deme lüksü yok"
    7. Ordu'da yıldırım isabet eden ev..
    8. Talas Harman Mahallesinde Asfalt..
    9. Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna..
    10. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    11. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    12. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    13. Senex Kongresi’nde Genç..
    14. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    15. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    16. Hatay’da ev yangını
    17. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    18. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    19. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    20. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    21. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    22. JAK timinden Ölüdeniz’de gerçeği..
    23. Bakan Varank’tan genç bilim insanına..
    24. Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar..
    25. Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı
    26. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    27. Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme..
    28. Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok,..
    29. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    30. Yıldızeli’de sağanak yağış hayatı felç..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması