Sanatçı Kenan Demir 15. kişisel resim sergisini Akçaabat’ta açtı

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen Kenan Demir’in 15. kişisel resim sergisi, Akçaabat Belediyesi’ne ait Resim ve Fotoğraf Müzesi’nde görücüye çıktı.

28 Haziran 2019 Cuma gününe kadar açık kalacak olan sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Sergi açılışına; Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimen ve Prof. Dr. Hasan Karal, Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Kayhan Kurtuldu, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, Akçaabat Belediyesi birim müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Sergi açılışında konuşan sanatçı Kenan Demir "Akçaabat’ta sergi açmaktan dolayı mutlu olduğumu ve 28 Haziran tarihine kadar açık kalacak sergiye herkesi bekliyorum. Sanata ve sanatçıya destekleri büyük olan Akçaabat Belediyemize, sergimin açılmasında emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederim” dedi.