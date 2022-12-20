Sanatçı Filiz Akın'dan kötü haber!
Filiz Akın sağlık durumu hakkında üzen bir haber verdi.
Filiz Akın sağlık durumu hakkında üzen bir haber verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Filiz Akın, üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla kendisinden alındığını açıkladı.
Türk Sinemas sanatçısı Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi.
Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi. Sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:
"Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce...
Hastahane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."