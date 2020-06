Sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu, "Hatıralara Yolculuk" programına konuk oldu:

"'Cariye' romanım sadece Topkapı Sarayı'nda ve 3 kişi arasında geçer. Kendine özgü ilginç bir kişiliği olan bir padişah, daha da ilginç bir kişiliği olan ve güçlü bir kadın cariye ile farklı bir harem ağası. Her şey bu üçlü arasında geçiyor ve bu kitap eserlerimin arasında en çok yabancı dile çevirilen romanım oldu. Zannediyorum 15 dile çevrildi" - "Birçok kitabımı Büyükada'da yazdım ve tamamladım. Mesela Ayvazovski romanımı tamamen orada yazdım. The Rose kitabımı orada tamamladım. Büyükada'yı çok seviyorum. Bu yüzden de her romanıma adayla ilgili bir sahne koymaya çalışıyorum. Bence Büyükada tek başına bir roman kahramanı"