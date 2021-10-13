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Medya 'Sanat dünyasında' satış işte bu kadar kolay! Bület Ersoy: Mustafa Keser'i zaten sevmiyorum
Medya

'Sanat dünyasında' satış işte bu kadar kolay! Bület Ersoy: Mustafa Keser'i zaten sevmiyorum

Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in kendisi hakkındaki sözlerine Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında cevap verdi. Ersoy, program ortağı için, "Mustafa Keser'i zaten sevmiyorum." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 20:22:00 - 2021-10-13 20:28:51
'Sanat dünyasında' satış işte bu kadar kolay! Bület Ersoy: Mustafa Keser'i zaten sevmiyorum

 Yeniakit.com.tr 

Benzemez Kimse Sana'nın 2. bölümde final yapmasından sonra birbirine giren Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki kavga sürüyor. Ersoy, bugün yaptığı, "Mustafa Keser'i zaten sevmiyorum." açıklaması ile 'sanat dünyasındaki' dostlukların da koca bir yalan olduğunu ortaya koydu.

Program bitince birbirlerini sattılar!

Beyaz TV canlı yayınında konuşan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in sözlerine cevap verdi. Keser de programın noktalanmasından sonra, Ersoy'u karalamış ve "İkinci programda karşısında hizmetçisi var gibi hitap ediyor bana. Bana oradan Keser diye bağırıyor. Kimsin lan sen bana o şekilde bağırıyorsun. Arkasından 'Kürdo, kürdo', bana 'Kürdo' diyor. Keser senin babanın uşağı mı lan öyle çağırıyorsun? Kapanışı yapıyoruz dediler 'Beyefendi yapsın' dedi. Yönetmene bağırır, ona bağırır, şefe bağırır, okuyamaz döner vokale bağırır. Seni Diva değil divan yaparlar." demişti.

Ersoy, Keser'in açıklamalarına, "Mustafa Keser'i zaten sevmiyorum." diyerek cevap verdi. "Zaten program benim programım." çıkışı yapan Ersoy, "Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'un sözleri, 'sanat dünyasında' adam satmanın ne kadar basit olduğunu gözler önüne serdi.

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