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Medya Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı
Medya

Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı

TV 8 canlı yayınında konuşan Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı. Aksoy, "Kimse bana bir şey yapamaz mantığı artık kayboldu. Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88'i taciz ve mobingi yaşamış." diyerek, 'sanat' dünyasının bir rezilliğini daha ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 01:37:00 - 2021-10-14 01:44:23

 yeniakit.com.tr 

 TV 8 ekranında 2. Sayfa programına katılan Bekir Aksoy, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı 'taciz' içerikli mesajların ifşa olmasını değerlendirdi. Aksoy, kendisi gibi oyuncu olan eşi Nazife Aksoy'un 2019 yılında bir tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı.

Aksoy, "Eşim benim de olduğum sahnede taciz edildi. Hatta eşim taciz olayından sonra Adli Tıp'ta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Bunu yaşayan varsa susmasın." dedi.

Sanat değil tacizin merkezi

Bazı çevrelerin 'modernlik' adı altında özendiği 'sanat' dünyasına ilişkin önemli bir gerçeği ortaya koyan Bekir Aksoy, adeta tiyatroların sanat değil, bir mobing ve taciz merkezi olduğunu itiraf etti.

Aksoy, tiyatro sahnelerindeki rezaleti şöyle anlattı:

"Taciz olayı oyun oynanırken perde arkasında oldu ve Nazife o halde sahneye çıktı. Normalde oyunlarda bardağın kırılması bile rapor edilirken bu olay rapor edilmedi. 'Kimse bana bir şey yapamaz' mantığı artık kayboldu. Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88'i taciz ve mobingi yaşamış."

2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı

Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, 2,5 yıl önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğramıştı. Aksoy ile birlite oyuncu Mana Alkoy da Aydın'ın tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Mahkeme, Uğur Arda Aydın'a, Nazife Aksoy'a karşı 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mana Akyol'un davası ise zaman aşımı sebebi ile düşürüldü.

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