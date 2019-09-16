0553 313 94 23

Sanat Akademisi kayıtları başladı

Bilecik’te birçok alanda ücretsiz eğitimlerin verileceği Sanat Akademisi için başvurular başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
Sanat Akademisi kayıtları başladı

Bilecik’te birçok alanda ücretsiz eğitimlerin verileceği Sanat Akademisi için başvurular başladı.


Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve 14 ayrı alanda müzik, dans ve sanat derslerinin verileceği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisine, her yaştan insan başvuruda bulunabilecek. Gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk Halk Müziği korusu, Türk Sanat Müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verileceği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi için başvurular Kültür ve Kongre Merkezinde alınacak.


Öte yandan, Belediye Başkanı Semih Şahin’in destek ve yakın takibi ile gerçekleştirilecek Sanat Akademisine kursiyerlerin, 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle eğitim almaya başlayacakları belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
    1. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    2. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    3. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    4. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    5. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    6. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    7. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    8. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    9. Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı
    10. Borsa ilk yarıda yükseldi
    11. Develi’de trafik kazası: 3 yaralı
    12. Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik..
    13. Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri..
    14. Volkswagen müşterilerine 87 milyon..
    15. Trabzonspor, Getafe maçı..
    16. Afganistan’da seçim güvenliği
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen..
    19. Suriye sınırına iş makinesi ve..
    20. Küresel piyasalar Fed'in kararına..
    21. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    22. Geçitli’deki patlamada ölen 9 sivil..
    23. "Hizbullah-İsrail gerginliği,..
    24. "Bu ligde her puan çok değerli"
    25. Yeşilyurt Belediyespor puana hasret
    26. İzmir-İstanbul otoyolunun maliyeti 6..
    27. Sanat Akademisi kayıtları başladı
    28. Petrol fiyatlarında saldırı sonrası..
    29. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)..
    30. Konfetiden ilham alıp 'roket başlığı..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda