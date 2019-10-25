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Sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem demenin hükmü nedir? Bu yemin midir?

Birçok anne baba çocukları için, söylenmemesi gereken sözler kullanıyor. Bazen bu sözlerin sebebi, çocukların tutumları oluşturabiliyor. Her iki tarafında makul şekilde davranması, yumuşak sözlerle birbirini idare etmesi gerekir. Peki ama böyle "hakkımı helal etmem" cümlesi kullanıldıysa ne yapılmalı? Sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem demenin hükmü nedir? Bu yemin midir? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 19:17
Sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem demenin hükmü nedir? Bu yemin midir?

Birçok anne baba çocukları için, söylenmemesi gereken sözler kullanıyor. Bazen bu sözlerin sebebi, çocukların tutumları oluşturabiliyor. Her iki tarafında makul şekilde davranması, yumuşak sözlerle birbirini idare etmesi gerekir. Peki ama böyle "hakkımı helal etmem" cümlesi kullanıldıysa ne yapılmalı? Sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem demenin hükmü nedir? Bu yemin midir? İşte detaylar...

Bir anne veya babanın, isyankâr bir çocuğuna karşı “sana sütümü/hakkımı helal etmem” ve benzeri sözleri, ileriye dönük bir korkutmadan ibarettir. Ebeveynlerin sırf kendi istek ve arzularının yerine getirilmesi için çocukları üzerinde haksız yere manevi baskı kurmaları ve onların şahsiyetlerine saygı göstermemeleri doğru değildir. Esasen bu tür sözler hiçbir hüküm de ifade etmez.

 

Öte yandan çocukların, anne ve babaya karşı dinî görevlerinden biri de, meşru işlerde onlara karşı isyan etmemek ve daima saygı göstermektir. Anne-babalar tarafından, “sana sütümü/hakkımı helal etmem” gibi korkutmalar bir sonuç doğurmasa da, çocukların anne-babalarına karşı saygı göstermesi dinî bir gerekliliktir.

Sözlükte “kuvvet, sağ el” gibi anlamlara gelen yemin, dinî bir kavram olarak; bir kimsenin Allah’ın ismini veya bir sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. 

Yani anne baba çocuklarına karşı "hakkımı helal etmem" sözlerine, "vallahi, billahi" gibi sözler kullanarak, anlamı güçlendirmiş olurlar. Fakat bu durum bir yemin anlamına gelmemektedir.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:17
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