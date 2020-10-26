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Gündem ‘Sana şehir diyenin a…s…’ diyen küstah CHP’li hakkında soruşturma
Gündem

‘Sana şehir diyenin a…s…’ diyen küstah CHP’li hakkında soruşturma

Trabzon'la ilgili ‘Sana şehir diyenin a…s…’ diyen küstah CHP’li İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:58:00 - 2020-10-26 14:59:34
‘Sana şehir diyenin a…s…’ diyen küstah CHP’li hakkında soruşturma

Fenerbahçe - Trabzonspor maçından önce Trabzon'la ilgili küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Kılınç, Kadıköy’de oynanan ve mücadele öncesi sosyal medya hesabından, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s….m ” ifadelerini kullandı.

Kılınç, alçak paylaşımına gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

"Disiplin soruşturulması başlatılacak"

infiale neden olan rezillikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon şehrimiz ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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