Samuel Eto'o çılgına döndü, soyunma odasını bastı!

Kamerun Milli Takımı'nın 1-0'lık Brundi galibiyetine rağmen oynanan futboldan memnun olmayan federasyonu başkanı Samuel Eto'o soyunma odasında oyuncularını tehdit etti.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu maçında Brundi ile Kamerun, Benjamin Mkapa Ulusal Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip sahadan 30. dakikada Ekambi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak alınan bu sonuç Kamerun Futbol Federasyonu Samuel Eto'o'yu mutlu etmedi.

Eto'o'dan futbolculara sert tepki

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen Kamerun'un efsane oyuncusu Samuel Eto'o ülkesinin futbol federasyonu başkanlığı görevinde bulunuyor. Burundi karşılaşmasının ardından soyunma odasına inen 41 yaşındaki efsane isim, futbolcularına oynanan futboldan duyduğu memnuniyetsizliği sert bir şekilde dile getirdi.

"Mutlu değilim. Kimsenin yeri garanti değil"

Oyuncularına yaptığı konuşmada sözlerine mutlu olmadığını dile getirerek, "Mutlu değilim. Kamerum Milli Takımı'nı temsil ediyorsunuz, karşısınızda her kim olursa olsun yapılması gerekeni yapmalısınız. Ben yıllarca Dünya Kupası'nda başarılı olamadığımız için ağladım. Fakat sorunun ne olduğunu biliyordum. Ben başkan olduğum sürece işler bu şekilde yürümeyecek. Ben başkanlık görevini, bir şeyleri değiştirmek için aldım. Kimsenin yeri garanti değil bu takımda! Görevinizi yapacaksınız. Kamerun Milli Takımı forması giymek isteyen, buradayken görevini yerine getirecek. Yoksa gelmeyecek. Daha çok mutlu olurum." dedi.

"Benim için 'adi herif' diyorsunuz"

Gerekirse sahaya çocuklarla çıkacaklarını belirten Eto'o, "Ben de şu an sizin oturduğunuz yerde 26 yıl boyunca oturdum. Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum. 'Adi herif' diyorsunuz içinizden ama ben burada oturarak en iyisi oldum.Ben neden başarısız olduğumu biliyorum ve bugün başkanım. Size en iyi şartları sağlamak için kendi canım dahil her şeyi vereceğim. Kendi canımı bile! Size en iyi şartları sunmak için herkesle kavga ediyorum. Siz burada oturuyorsunuz ve arkada nasıl bir mücadele verdiğimi bilmiyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman, burası Kamerun beyler. Kamerun'dan daha güzel bir şey yok benim için." ifadelerini kullandı.