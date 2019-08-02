Samsun’un yeni hastanesi hasta kabulüne başladı

Teknolojik ve akıllı bina konsepti, güçlü hekim kadrosu, güler yüzlü personeli ile Büyük Anadolu Hastaneleri insanların kolayca ulaşabileceği yeni binasında hasta kabulüne başladı.

Yeni hastanenin tanıtım lansmanlarında şehrin kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarına kadar hem kesimi yeni hizmet binasında ağırlayan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, son olarak AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve beraberindeki heyeti misafir ederek, yeni hastane hakkında bilgiler verdi.

“Hasta kabulüne başladık”

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Yönten, gerekli belgelerin tamamlandığını artık hasta kabulüne başladıklarını belirterek, “22 yıldır Samsun’da sağlık sektöründe istihdam sağlıyor ve hizmet veriyoruz. Biz sağlıkta ilk adımımızı atarken bugün geldiğimiz nokta itibarıyla yeni nesil hastanecilik olarak ilklere imza atıyoruz. Hastanemiz sadece Samsun değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet vermektedir. Bu anlamda sağlık turizmi açısından ilimizi güzel noktalara taşımaya devam edeceğiz. Çiftlik hastanemizin ruhsatını yeni hastanemize taşıdık, artık burada hasta kabulüne başladık” dedi.

Yeni hizmet binasının hayırlı olsun dileklerini ileten Aksu ise, Yönten’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete ayrıca, AK Parti Samsun İl Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Köse, Muharrem Kayan, Alikemal Yazıcı, Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgün Yönten, Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Turan, Başhekim Alpaslan Tuhta katıldı.