Samsunsporlu futbolcu Rahman Buğra Çağıran: "Şampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni transferlerinden Rahman Buğra Çağıran, şampiyonluğa giden yolun büyük bir okyanusu geçmek gibi olduğunu söyledi.

Rahman Buğra Çağıran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor'a ve kente bir hafta içinde alıştığını belirtti.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Samsunspor artık parıldamaya başladı. Kadromuz, hocalarımız ile beraber odaklanılmış bir hedefimiz var. Geçen yıl bu hedefe ulaşıldı. Şimdi önümüzde bir hedef daha var. Tabii ki şampiyonluk bir süreç. Şampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi. Burada fırtına da olacak, dalga da olacak, kötü hava şartları da olacak, güneş de olacak." diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla birlikte çok iyi çalıştıklarını vurgulayan Rahman Buğra Çağıran, şöyle devam etti:

"Çok iyi çalışıp, yüzde 100 performansımızı vererek başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Tabii ki bu futbol ve her şeye açık. Burada taraftarlarımızın bize her şekilde destek verdiğini biliyoruz. Bu bilinç doğrultusunda yürüyeceğimiz yol şampiyonluktur. Benim hedefim de Samsunspor'u şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmak."

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle statlara seyirci alınmadığını ama taraftarları her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden kırmızı-beyazlı futbolcu, "Samsunspor tribünlerini geçen sene televizyonda ve sosyal medyada çok gördüm. Taraftar gücü bizim için inanılmaz bir avantaj. Bir an önce salgının geçmesini ve taraftarlarımıza kavuşacağımız günü bekliyorum." ifadelerini kullandı.