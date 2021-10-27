Samsunspor'da hedef belli oldu

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını değerlendirdi.

Göreve geldikten sonra takımı analiz ettiklerini ve eksik yönlerini gördüklerini anlatan Çapa, "Geçiş oyunlarında ve takım savunmasında sıkıntı vardı ancak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu sıkıntıyı iyi çözdüğümüzü düşünüyorum. Sahada iyi şeyler gördük. Son 10 haftayı incelediğimizde eksik olduğumuz yerler var. Bu yönlerimizi çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar oynanan maçlarda attığımız gollerin şekline baktığımız zaman geçiş oyunu fazla var ama atmış olduğumuz gol yok. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Burada tabii önde oynayan oyuncuların performansı ve bu oyuncularının çok fazla bir arada oynamaması gibi etkenleri gidermeye çalışacağız. Erzurumspor maçında ilk adımı attık, artık Bandırmaspor karşılaşmasını kazanarak merdivenleri basamak basamak yukarı çıkmak istiyoruz." dedi.

Ligde hedefe oynayan takımlar arasındaki puan farkının çok fazla olmadığına işaret eden Çapa, "Alacağımız bir galibiyet veya mağlubiyet sıralamadaki konumumuz ve camianın ruh halini belirleyecek. Bandırmaspor maçı o yüzden çok önemli bir karşılaşma. Oyuncularımız Erzurumspor maçında yaptıklarının üzerine biraz koyup mücadele ederse iyi bir sonuçla Samsun'a döneriz." ifadesini kullandı.