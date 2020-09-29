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Spor Samsunspor'da beraberlik üzüntüsü
Spor

Samsunspor'da beraberlik üzüntüsü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:47:37 -
Samsunspor'da beraberlik üzüntüsü

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldıkları beraberliğin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Aztopal, AA muhabirine, 2-1 öne geçtikleri Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında şanssız şekilde beraberlik aldıklarını söyledi.

Bandırmaspor'un iyi bir takım oluşturduğuna işaret eden Aztopal, "Sonuç olarak iyi bir takımı yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Biz de eksiklerimize rağmen çok iyi oynadığımız Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında 2-1 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. Deplasmandan puan almak önemliydi, şampiyonluk yolunda 1 puan da iyidir." dedi.

Aztopal, pazar günü sahalarında Akhisarspor ile karşılayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milli takım arasına girmeden önce Akhisarspor ile sahamızda oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarına bugün başlıyoruz. Sahamızdaki maçta tek hedefimiz var, o da galibiyettir. Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin sakatlığı geçti ve takıma katıldı. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi bittikten sonra izolasyon sürecini tamamlayan Caner Arıcı da takımla birlikte çalışmalara katılacak. Ne yazık ki Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in izolasyon süreçleri bir hafta daha devam edecek. Bandırmaspor maçında sakatlanan Kevin Boli'nin de bugün MR'ı çekilecek, umut ediyoruz ki önemli bir sakatlığı yoktur."

Önlerinde çok uzun bir süreç bulunduğunu, bu yolda zaman zaman eksikleri olacağını vurgulayan Aztopal, takımı bu bilinçle oluşturduklarını, haftayı kayıpsız geçerek yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

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