Samsunspor transfere doymuyor
1. Lig ekiplerinden Samsunspor yeni sezon transferlerini sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar 17. transferini yaptı.
Samsunspor, 17. transferini Sarp Ekinci’yi kadrosuna katarak yaptı.
1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonun 17. transferini hücum hattına yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Sarp Ekinci ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan da yer aldı” ifadeleri kullanıldı.
Sarp Ekinci geçen yıl 2. Lig’de 30 maçta 5 gol atma becerisi gösterdi.