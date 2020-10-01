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Spor Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:34:54 -
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kesinlikle uygulanması gerektiğini söyledi.

Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Zoom" uygulaması üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sezonun yeni başlamasına rağmen hakem hatalarının maçların skorunu etkileyecek şekilde ortaya çıkmaya başladığını öne sürdü.

Samsunspor'un 2-2 berabere kaldığı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında, rakibin 2 golünün de ofsayt olmasına rağmen hakemin verdiğini iddia eden Sağlam, "Sezon yeni başlamasına rağmen hakemler sezona formsuz başladı. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında hakem, maçın skorunu etkileyecek 4 önemli karar verdi. Rakibimizin 2 golü de ofsayttı, ayrıca rakip oyuncuların 18. dakikada Muhsin Yıldırım'a, 67. dakikada Oğuz Gürbulak'a yaptıkları faulün ikisi de kırmızı kartlıktı. Yanlış karar verildi. Yani bu kadar bariz hatalar yaşandı. VAR sistemi olsa kesinlikle bunlar olmayacaktı. Ben Bandırmaspor'un futbolcularının ve teknik yönetiminin emeğini harcamak istemiyorum. Kesinlikle iyi mücadele ettiler ama hakem hataları çok fazla yaşandı. TFF 1. Lig'de de VAR kesinlikle uygulanmalıdır." diye konuştu.

Sağlam, geçen hafta Kovid-19 testleri pozitif çıkan Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in izolasyonlarının devam ettiğine işaret ederek, "Akhisarspor maçına bu arkadaşlarımızla birlikte Kevin Boli'den yoksun çıkacağız. Koronavirüs nedeniyle dengelerin çok çabuk değişebileceği bir sezon yaşıyoruz. İki haftadır biz yaşıyoruz, belki diğer haftalarda rakiplerimiz de böyle şeyler yaşayabilir. Bu yüzden takım kadrosunu geniş tuttuk. İnşallah bu futbolcularımızın yerine oynayacak arkadaşlarımız da onları aratmayacak. İyi futbol ile 3 puanı alıp milli takım arasına moralli şekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin halen devam ettiğini vurgulayan Sağlam, forvete ve ofansif oynayan bir orta saha oyuncusuna ihtiyaçlarının bulunduğunu, transfer dönemi bitmeden 2 oyuncuyu daha kadrolarına katmayı düşündüklerini dile getirdi.

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