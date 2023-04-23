Samsunspor-Keçiörengücü maçında binlerce taraftar sahaya girdi!

Yılport Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Rakibini 4-1 mağlup eden Samsunspor Süper Lig yolunda büyük avantaj sağladı.

Maçın 90. dakikasında çok sayıda taraftar sevinçle sahaya girdi. Oyua bir süre ara verilirken taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Mücadelede son düdük çalınca Süper Lig hasreti yaşayan binlerce Samsunspor taraftarı yine sahaya girerek kutlama yaptı.

Samsunspor, kalan 4 haftada Maraş merkezli depremlerden etkilenen ve ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile yapması gereken karşılaşmalarda hükmen galip ilan edilecek ve üçer puanı hanesine yazdıracak. İkinci sıradaki Çaykur Rizespor ile arasındaki 6 puanlık farkı 34. haftada koruyan Karadeniz ekibi, ikili averajda da rakibinin önünde bulunuyor.

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