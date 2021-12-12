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Spor Samsunspor, Ankaragücü'nü devirdi
Spor

Samsunspor, Ankaragücü'nü devirdi

Spor Toto 1. Ligi'nin 16. haftasında Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:31:00 -
Samsunspor, Ankaragücü'nü devirdi

Spor Toto 1. Ligi'nin 16. haftasında Ylıport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Samsunspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal Elmas

Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Savicevic (Dk. 76 Berk Taşkın), Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 81 Melih Okutan), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Osman Çelik, Polat Yaldır (Dk. 57 Fofana)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Abdullah Durak, Owusu, Pinto, Gregory Ariyibi, İshak Çakmak (Dk. 75 Eren Derdiyok), Ghayas Zahid, Yusuf Abdioğlu, Cem Ekinci (Dk. 63 Nadir Çiftçi), Mehmet Murat Uçar

Goller: Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk.90+6 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Abdullah Durak, Dk. 44 Owusu, Dk. 84 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

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