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Spor Samsunspor, Adana Demirspor karşısında galibiyet hedefliyor
Spor

Samsunspor, Adana Demirspor karşısında galibiyet hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:11:26 -
Samsunspor, Adana Demirspor karşısında galibiyet hedefliyor

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Adana Demirspor karşısında, kendilerine şampiyonluk mücadelesinde ivme kazandıracak ve üst sıralara taşıyacak bir galibiyet almayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son 2 haftadır aldıkları galibiyetlerin takımın moralini yükselttiğine işaret etti.

Adana Demirspor ile hafta sonu ligin en zorlu maçlarından birini oynayacaklarını vurgulayan Sağlam, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan oyuncularımız iyileşerek yeniden aramıza katılıyor. Bu oyuncuların performansları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Kovid-19, maalesef bizim gibi fiziksel performans ortaya koyması gereken insanlar için büyük zafiyet oluşturuyor. Bu hastalıktan en fazla etkilenen takımlardan biri olarak maalesef sıkıntısını yaşıyoruz. Onun için bu hastalıktan kurtulan oyuncularımızı fiziksel olarak yeniden hazırlıyoruz." diye konuştu.

Sağlam, Adana Demirspor'un ligin güçlü ve kaliteli kadrosuna sahip takımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncu arkadaşlarımız bunun bilinci ile mücadele edecek. Çok koşacağız, çok mücadele edeceğiz. İnşallah şampiyonluk mücadelesinde bize biraz daha ivme kazandıracak, ligde bizi biraz daha yukarıya çıkaracak bir galibiyet almayı hedefliyoruz. Antrenmanlarda tüm hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Rakibimizi iyi analiz edip güçlü yanlarını bertaraf edip çok üst düzey bir mücadele ortaya koyarak 3 puanla Samsun'a dönmeyi arzuluyoruz. İnşallah bunu başarırız."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular, pas çalışması ve ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yapan futbolcular, şut çalışması ile antrenmanı bitirdi.

Antrenmana Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve izolasyon süreci devam eden Yalçın Kılınç, Rahman Buğra Çağıran ile sakatlıkları süren Kevin Boli, Tomene ve Muhsin Yıldırım katılmadı.


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