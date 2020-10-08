Samsung'un yeni telefonu M31S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı...

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy M31S, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy M31S, yüksek bir ekran oranı ve dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ön kısmında yer alan 32 Megapiksellik selfie kamerasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy M31S, 64 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel derinlik sensörü ve 5 Megapiksel makro kamera ile geldi.

Oldukça ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımı ile birlikte kullanıcıya geniş bir kullanılabilir alan sunan yeni cihazın, arka sol üst köşesinde, dikdörtgen bir kamera modülü içerisinde yer alan dörtlü kamera ve flaş bulunuyor.

Galaxy M31S, gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alıyor. Türkiye'de 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulan yeni telefonun en dikkat çekici özelliği ise 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması.

İşte Samsung Galaxy M31S'in fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunan Samsung Galaxy M31S, Samsung Online Mağazası'nda ön siparişe açıldı. Türkiye satış fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlendi.