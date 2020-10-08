  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Samsung'un yeni telefonu M31S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı...
Teknoloji

Samsung'un yeni telefonu M31S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı...

Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy M31S, Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-08 05:48:00 -
Samsung'un yeni telefonu M31S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı...

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy M31S, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy M31S, yüksek bir ekran oranı ve dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ön kısmında yer alan 32 Megapiksellik selfie kamerasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy M31S, 64 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel derinlik sensörü ve 5 Megapiksel makro kamera ile geldi.

Oldukça ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımı ile birlikte kullanıcıya geniş bir kullanılabilir alan sunan yeni cihazın, arka sol üst köşesinde, dikdörtgen bir kamera modülü içerisinde yer alan dörtlü kamera ve flaş bulunuyor.

Galaxy M31S, gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alıyor. Türkiye'de 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulan yeni telefonun en dikkat çekici özelliği ise 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması.

İşte Samsung Galaxy M31S'in fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunan Samsung Galaxy M31S, Samsung Online Mağazası'nda ön siparişe açıldı. Türkiye satış fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Elazığ'da korkutan deprem
Gündem

Elazığ'da korkutan deprem

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay