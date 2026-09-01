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Spor Çorum FK’dan ses getiren transfer! Bundesliga tarihine geçen Moukoko’yu kadrosuna kattı
Spor

Çorum FK’dan ses getiren transfer! Bundesliga tarihine geçen Moukoko’yu kadrosuna kattı

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Çorum FK’dan ses getiren transfer! Bundesliga tarihine geçen Moukoko’yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, FC Copenhagen forması giyen Youssoufa Moukoko’nun transferini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden  Çorum FK, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Kırmızı-siyahlılar, Borussia Dortmund formasıyla henüz 16 yaşındayken Bundesliga tarihine geçen ve Almanya Milli Takımı’na kadar yükselen Youssoufa Moukoko’yu kadrosuna kattı.

 

Kulüpten açıklama geldi

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

 

Almanya A Millî Takımı forması giydi

Futbolcunun Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga’daki ilk maçına çıkarak organizasyon tarihinde forma giyen en genç futbolcu olduğu aktarılan açıklamada, Moukoko'nun 2022 yılında Almanya A Millî Takımı'na yükseldiği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, genç santrforun, 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alarak Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu olduğu da vurgulandı.

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