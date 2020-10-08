Samsung’un yeni cihazı Galaxy S20 FE için ön sipariş devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Samsung’un Galaxy S deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri bir araya getirdiği yeni Galaxy S20 Fan Edition (FE) akıllı telefonu için ön siparişle satışlar sürüyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy S20 ailesinin en yeni üyesi Galaxy S20 Fan Edition (FE) için ön siparişler Samsung Online Mağazası (shop.samsung.com/tr) üzerinden alınmaya devam ediyor. 22 Ekim’e kadar Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, dilerlerse eski cihazlarını getirip avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor ya da Galaxy Buds+’a hediye olarak sahip olabiliyor.

Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ve Cloud White renk seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy S20 FE’nin Türkiye için satış fiyatı ise KDV dahil 6 bin 499 TL'den yapılıyor.



