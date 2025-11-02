Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcıları ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...
Samsung, kullanıcı deneyimini güçlendirmeye yönelik yazılım desteklerine hız verdi. Güney Koreli teknoloji devi, bu kapsamda uygun fiyatlı modellerden birine One UI 8 güncellemesini sunarak beklentilerin üzerine çıktı. Yeni güncellemeyle telefonun arayüzünde akıcılık artırılırken, pil kontrolü ve güvenlik tarafında da iyileştirmeler dikkat çekiyor.
Samsung, One UI 8 güncellemesini Galaxy A06 için dağıtmaya başladı. Yeni yama 2.3 GB boyutlarında ve şu anda Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler gibi bazı ülkelerde yayında. Önümüzdeki günlerdeyse diğer bölgelerdeki kullanıcılara da sunulacak.
Güncelleme ilerleyen günlerde Türkiye’ye geldiğinde size bildirilecek. Ancak bazı durumlarda manuel olarak kontrol etmeniz gerekebilir. Bunun için akıllı telefonunuzda veya tabletinizde “Ayarlar” menüsüne girin, ardından “Yazılım güncelleme” sekmesine dokunup “İndir ve yükle” seçeneğini seçin.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından One UI 8 uyumlu Samsung modelleri şu şekilde;
Amiral gemisi telefonlar (Galaxy S serisi)
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25+
Galaxy S25
Galaxy S25 Edge
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S24 FE
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Katlanabilir telefonlar (Galaxy Z serisi)
Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Tabletler (Galaxy Tab serisi)
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10+
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab A9
Galaxy Tab A9+
Galaxy Tab Active 5 Pro
Galaxy Tab Active 5
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A36
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A26
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A17
Galaxy A16
Galaxy A15
Galaxy A07
Galaxy A06
Galaxy M serisi
Galaxy M56
Galaxy M55s
Galaxy M55
Galaxy M54
Galaxy M53
Galaxy M36
Galaxy M35
Galaxy M34
Galaxy M16
Galaxy M15
Galaxy M06
Galaxy F serisi
Galaxy F56
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F36
Galaxy F34
Galaxy F16
Galaxy F15
Galaxy F06
Galaxy XCover serisi
Galaxy XCover 7
Galaxy XCover 7 Pro
Aşağıdaki modeller direkt olarak kutudan One UI 8 ile çıkıyor
Galaxy S25 FE
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7 FE
Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S11
Teknoloji
