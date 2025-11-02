Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcıları ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...

Samsung, One UI 8 güncellemesini Galaxy A06 için dağıtmaya başladı. Yeni yama 2.3 GB boyutlarında ve şu anda Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler gibi bazı ülkelerde yayında. Önümüzdeki günlerdeyse diğer bölgelerdeki kullanıcılara da sunulacak.

Güncelleme ilerleyen günlerde Türkiye’ye geldiğinde size bildirilecek. Ancak bazı durumlarda manuel olarak kontrol etmeniz gerekebilir. Bunun için akıllı telefonunuzda veya tabletinizde “Ayarlar” menüsüne girin, ardından “Yazılım güncelleme” sekmesine dokunup “İndir ve yükle” seçeneğini seçin.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından One UI 8 uyumlu Samsung modelleri şu şekilde;

Amiral gemisi telefonlar (Galaxy S serisi)

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25+

Galaxy S25

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Katlanabilir telefonlar (Galaxy Z serisi)

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Tabletler (Galaxy Tab serisi)

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy A06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M36

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F36

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Aşağıdaki modeller direkt olarak kutudan One UI 8 ile çıkıyor

Galaxy S25 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S11