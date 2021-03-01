Samsung, TV üretiminde dünya şampiyonu

Firma, 2020 yılında pazardan 31.9’luk pay elde etti. Görsel ekranlar alanında da başarılı bir grafik ortaya koydu. QLED portföyünü süratle büyüttü, inovatif ürünleriyle ön planda yer aldı.

Ürünlerimize güven duyuluyor

Samsung Electronics Görsel Ekranlar Bölümü Başkanı Jong-hee Han, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Müşterilerimiz günlük yaşamlarında eğlenmek, sevdikleriyle görüşmek, evden çalışmak ve egzersiz yapmak gibi birçok amaçla ekranları sıklıkla kullanıyor. Böylece farklı yaşam tarzlarının ve günlük rutinlerin yalnızca nasıl değiştiğine değil, bunun ötesinde nasıl bir araya geldiğine de tanıklık ediyoruz. Benimsediğimiz vizyona ve ürünlerimize duyulan güven bizi inanılmaz derecede gururlandırıyor. Bu güven sayesinde günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayan en son yenilikleri ve sınıfının en iyi ekran deneyimini sunmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.”

AR-GE yatırımları devam edecek

Son 15 yıla bakıldığında Samsung Electronics, inovasyon odaklı büyüme gündemiyle çığır açan yeni teknolojileri bir araya getirirken birden fazla kategoriye, geniş bir tüketici yelpazesine ve kullanım tarzına hitap etmeyi başarmış durumda. Firma, 2021 yılında da temel ürün yelpazesine yenilerini eklemeyi; tüm TV serilerine kendi geliştirdiği teknolojileri ilave ederek endüstrideki pazar liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Samsung Electronics, yeni dönemde Neo QLED ve MICRO LED ürünleriyle, Lifestyle TV’leriyle öne çıkacak. Stratejik iş kollarında hem Ar-Ge hem de Ür-Ge’ye yatırım yapmaya devam edecek.