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Teknoloji Samsung Galaxy S24 Ultra’nın yeni görseller sızdırıldı
Teknoloji

Samsung Galaxy S24 Ultra’nın yeni görseller sızdırıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:01:00 -
Samsung Galaxy S24 Ultra’nın yeni görseller sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Samsung, merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 17 Ocak’ta resmi olarak tanıtacak. Ancak daha telefonlar resmi olarak tanıtılmadan defalarca görüldü.

O sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde kullanımda görme şansı yakaladığımız Samsung Galaxy S24 Ultra, bugün yine bir kullanıcının ellerinde görüntülendi.

Sızdırılan bu yeni görsellerde telefonu yandan da görme şansı yakalıyoruz. Bu da telefonun titanyum çerçevesini gözler önüne seriyor. Bu titanyum çerçeve telefona hem şık bir görüntü veriyor hem de daha sağlam olmasını sağlıyor. Samsung bu özelliğiyle iPhone 15’e benzer bir telefon ortaya koyacak gibi duruyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra, bölgeden bağımsız olarak tüm ülkelerde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle satışa sunulacak. Galaxy S24 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi farklı pazarlarda farklı yonga setleriyle piyasaya sürülmeyecek. Bildiğiniz gibi diğer Galaxy S24’lerin ABD versiyonu Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanırken, farklı bölgelerde telefonun Exynos 2400 yonga setini kullanan versiyonu da kullanıcılara sunulacak.

Adından da anlaşılacağı üzere bu serinin en dikkat çekici üyesi olan Samsung Galaxy S24 Ultra, 6.8 inçlik bir ekrana sahip. QHD+ çözünürlükteki bu ekranın yenilenme hızı 120 Hz. 12 GB RAM’e sahip telefon, üç farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. Bu üç seçenek 256 GB, 512 GB ve 1 TB olacak.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 serisinin diğer üyeleriyle birlikte 17 Ocak’ta düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.
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