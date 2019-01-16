Samsung Galaxy S10X ne zaman satışa çıkacak? | Samsung Galaxy S10X fiyatı

Teknoloji devi Samsung'un kısa süre lanse edilecek Galaxy S10 ailesinin en üst modeli Galaxy S10X olabilir. Peki Samsung Galaxy S10X ne zaman satışa çıkacak? İşte Samsung Galaxy S10X fiyatı ve özellikleri...

Samsung Galaxy S10X fiyatı ve özellikleri

Samsung, Galaxy S amiral gemisi telefonlarını tanıtacağı yeni Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Etkinlik, 20 Şubat Çarşamba günü San Francisco’da gerçekleşecek. Etkinlik, 20 Şubat Çarşamba günü saat 11: 00'de, San Francisco'daki Bill Graham Civic Auditorium'da gerçekleşecek. Samsung, 2019'un Galaxy serisinin 10. yılını işaret ettiğini ve davetiyenin belirgin bir şekilde 10 numaraya sahip olduğunu belirtti. Söylentilere göre, Galaxy S10 ve S10 +'ın üç farklı şekilde gelmesi bekleniyor; 5,8 inç, 6,1 inç ve 6,4 inç. Modeller yerleşik ekran içi parmak izi tarayıcı da sahip olacak.

Ancak ailenin en üstünde başka bir model daha yer alıyor. Samsung, S10E (S10 Lite), S10 ve S10+ modellerine ek olarak 5G'li bir Galaxy S10 tanıtacak.

S10 serisinin en uygun fiyatlı cihazı S10E'nin fiyatı 700 dolardan başlayacak.

Ara modellerin fiyatları hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da S10X adıyla çıkması beklenen 5G'li modelin fiyatı ise 1424 dolar olacak.S10E ile en pahalı S10X 5G arasında ciddi fiyat farkı var.

S10E, S10 ve S10+ 8 Mart tarihinde satışa sunulacakken, S10X ise 29 Mart itibariyle mağazalarda yerini alacak.

Dört arka ve iki ön olmak üzere toplamda 6 adet kameraya sahip olması beklenen S10X, 10GB RAM, 1TB'a kadar depolama seçeneği ve 5000mAh bataryayla gelecek.

Samsung'un bir amiral gemisine yerleştirdiği en büyük batarya bu olacak. Ancak bu model yine de 5G ağına bağlanmakla başa çıkmak zorunda kalacak.

Galaxy S10 ailesinde en büyük ekran büyüklüğü ise 6.7 inç.

Bunun yanında Samsung tarafından geliştirilen Exynos 5100 5G modemiyle S10X, dünyanın ilk 5G'li telefonlarından biri olacak.

Galaxy S10 Lite'ın 128 GB için 850 dolar; Galaxy S10'un 128 GB için 1.000 dolar, 512 GB içinse 1.250 dolar; Galaxy S10+'ın ise 128 GB için 1.130 dolar, 512 GB için 1.390 dolar ve 1 TB için tam 1.760 dolar fiyat etiketlerine sahip olacağı söyleniyor.

Galaxy S10X hakkında bilinen tüm teknik detayları şu şekilde:

6.7 inç Super AMOLED ekran

4 arka ve 2 ön kamera

10/12 GB RAM

512 GB/1 TB depolama seçenekleri

Exynos 5100 5G modem

5000 mAh batarya

29 Mart çıkış tarihi

1400-1600 dolar fiyat etiketi