  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Samsung C&T'dan KARDEMİR'e ziyaret
Ekonomi

Samsung C&T'dan KARDEMİR'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:43:24 -
Samsung C&T'dan KARDEMİR'e ziyaret

KARABÜK (AA) - Uluslararası ticaret şirketi Samsung C&T'den bir heyetin Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nı (KARDEMİR) ziyaret ettiği bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, yeni pazarlar geliştirme ve ihracat çalışmaları kapsamında, dünyanın önde gelen ticaret şirketlerinden Samsung C&T yetkililerinin ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsung C&T Türkiye ofisinin gerçekleştirmiş olduğu ziyarette katma değerli çelikler, kangal, SBQ ve profil ürünlerimiz hakkında görüşüldü. Ek olarak ülkemizdeki tek üretici konumunda bulunduğumuz, demiryolu rayı ve tekerleği ürünlerimizin tanıtımları yapıldı. KARDEMİR ve Samsung C&T’nin gelecek dönemlerde gerçekleştirecekleri işbirliklerinin de masaya yatırıldığı toplantının ardından, ziyaret saha gezisi ile devam etti. Şirketimizin aldığı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen saha gezisi, pandemi sürecindeki ilk ticari ziyaretimiz oldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu
Dünya

Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadı..
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek
Teknoloji

ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek

Türkiye'yi uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. ROKETSAN Genel..
Eski hikaye tekrar vizyonda! 'Devlet Öcalan'ı kısa zaman sonra...'
Gündem

Eski hikaye tekrar vizyonda! 'Devlet Öcalan'ı kısa zaman sonra...'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Çözüm Süreci'nde de bazı kesimler tarafından ortaya atılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi. P..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay