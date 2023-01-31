Samsun'dan 176 ülkeye 1,3 milyar dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de 1 milyar 272 milyon 514 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun'un geçen yıl ise 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracata ulaştığını belirtti.

Samsun'dan geçen yıl 176 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Murzioğlu, "En fazla ihracat yapılan beş ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, Hollanda, ABD, Fas ve Peru'dur. Samsun, geçen yıl yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19'uncu basamakta yer almaktadır" ifadesini kullandı.

Samsun'dan en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında değirmencilik, demir ve çelik, motorlu kara taşıtları, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar, balıklar ve kabuklu hayvanları geldiğini anlatan Murzioğlu, "İlimizin 86 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre değerlendirdiğimizde ihracatımız gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da arttı. Bunlar Samsun adına sevindirici gelişmeler" açıklamasında bulundu.

Murzioğlu, Samsun'un tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını 2021 yılında geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız, destekçisiyiz. İstihdam sağlayarak, üreterek ülkemizin ve şehrimizin büyümesine katkı sağlayan tüm işletmelerimizi kutluyorum. Bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus, sürdürülebilir artış sağlanmasıdır. Türkiye'nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız."