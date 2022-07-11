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Yerel Samsun'daki zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Yerel

Samsun'daki zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 02:23:00 -
Samsun'daki zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta minibüs ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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