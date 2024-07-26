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Yerel Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı
Yerel

Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:45:00 -
Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle uyuşturucu uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 261,46 gram esrar, 221,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 121 adet sentetik ecza, 23 kök kenevir bitkisi, 4,50 gram metamfetamin, 25,5 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, olmak üzere 2 aranan şahıs olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı.

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