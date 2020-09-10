  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:38:31 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Terzili ve Çamaltı mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 401 kök Hint keneviri, 7 kilo 260 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ve S.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. O.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ‘acil ihtiyaç nedeniyle ikinci parti S-400’lerin gelişi hızlandırılmalı’ diyerek çağrıda bulun..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı