Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada yapıldı.
Aramalarda; 120,07 gram sentetik uyuşturucu, 675 sentetik ecza hapı, 5,77 gram esrar, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, 2'si kurusıkı olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ile fişekler ele geçirildi. (İLKHA)
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