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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 26 kişi yakalandı
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 26 kişi yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 13:22:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 26 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 31 adrese düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 kilo 685 gram esrar, 5 bin 508 kök Hint keneviri, 75 sentetik uyuşturucu ecza hap, 23 gram farklı türde uyuşturucu madde ve 3 bin 980 makaron ele geçirdi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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