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Aktüel Samsun'da terör örgütü El Kaide şüphelisi yakalandı
Aktüel

Samsun'da terör örgütü El Kaide şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:43:31 -
Samsun'da terör örgütü El Kaide şüphelisi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve El Kaide'ye bağlı Had Grubu adı verilen oluşumda yer aldığı öne sürülen E.E'yi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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