Yağmur cinayetinde savcı mütalaasını verdi: O cani için ağır müebbet istendi

Olay, geçen yıl 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu’ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu’nun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, Yağmur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirkollu, sevgilisi Çoban’ın kendisine ait ruhsatsız silahı alarak arabadan inip intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Fehmi Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; ölen Yağmur Çoban’ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında; şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu’nun ‘Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

DURUŞMA DEVAM ETTİ

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban’ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden ve suçsuz olduğunu öne süren sanık Demirkollu, "Ruhsatsız silahım aracın sağ ön yolcu kısmındaydı. Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmur’un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. ‘Yağmur’ diye seslendim. Panikledi. Aramızda 2-3 adım mesafe olduğu için elimi Yağmur’un sol tarafına doğru uzatıp, namluyu araziye çevirmek istedim. Sağ elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Olaydan 1-2 dakika sonra ambulansı aradım. Biraz geç aramamın sebebi de elim kan olduğu için tuşlara basamadım. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Demirkollu’nun ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi. Duruşma, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi nedeniyle ertelendi.