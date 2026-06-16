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Gündem NATO kalkanı güçleniyor: SAMP-T Konya’ya konuşlanacak
Gündem

NATO kalkanı güçleniyor: SAMP-T Konya’ya konuşlanacak

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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NATO kalkanı güçleniyor: SAMP-T Konya’ya konuşlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun hava savunma kapasitesini artırmaya yönelik planlamalar kapsamında İtalya’ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi’nin Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılacağını duyurdu.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da konuşlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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