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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye 68 bin 931 lira para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:19:22 -
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye 68 bin 931 lira para cezası verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye 68 bin 931 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı uygulama yapıldı.

Uygulamalarda, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi, İl İdare kurullarınca alınan kararlar kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye idari işlem yapılarak, 68 bin 931 lira para cezası kesildi.

Ekiplerce uygulamalar sırasında 3 bin 198 kişi sorgulanırken aranan 3 kişi de yakalandı. Tabanca, av tüfeği, 15 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


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