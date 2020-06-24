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Samsun'da şehitlerin isminin bulunduğu fidanlar toprakla buluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:28:43 -
Samsun'da şehitlerin isminin bulunduğu fidanlar toprakla buluşturuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da şehit yakınları ve emniyet personeli, şehit emniyet mensuplarının adının yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün sosyal faaliyetleri kapsamında İlkadım Belediyesi Derebahçe Trafik Eğitim Parkı'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Şehit yakınları ve emniyet personeli, şehit düşen emniyet mensuplarının adlarının bulunduğu fidanları Derebahçe Trafik Eğitim Parkı'nda boş alanlara dikti.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Aziz şehitlerimiz vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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