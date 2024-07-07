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Yerel Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı
Yerel

Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 08:31:00 -
Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.

İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

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