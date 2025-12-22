  • İSTANBUL
Samsun'da şafak vakti operasyonu: Zehir tacirlerine darbe!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde, araç ve şüphelilerin üst aramalarında 8 bin 445 sentetik ecza, 67,83 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

